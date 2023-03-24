В Магнитогорске двух девочек эвакуировали с треснувшего льда на реке Урал

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске с тающего и начавшего трескаться льда на реке Урал сняли двух 13-летних девочек. Школьницы отправились на опасную прогулку у Казачьего моста днем 23 марта.

Неподалеку сидели рыбаки, но никто из них не догадался предупредить детей об опасности. Сами девочки не посчитали угрозой даже полыньи, образовавшиеся у берега.

— К счастью, ЧП пресекли сотрудники полиции, – рассказали в областной поисково-спасательной службе. — Они сопроводили подростков к берегу и провели дополнительный, индивидуальный урок безопасности.

Напомним, в тот же день в Челябинске спасли четверых подростков. Они вышли на лед на реке Миасс. Но льдина откололась, и школьники не смогли самостоятельно вернуться на берег.

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