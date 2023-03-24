В Челябинске второй день подряд эвакуируют студентов колледжа из-за сообщений о минировании

Фото: google.ru/maps

В Челябинске утром 24 марта эвакуировали студентов и сотрудников Южно-Уральского многопрофильного колледжа. На улицу людям пришлось выходить из корпуса на улице Богдана Хмельницкого. Как говорят учащиеся, в колледж поступило сообщение о бомбе.

Источник КП-Челябинск в силовых структурах рассказал, что на электронную почту колледжа пришли анонимные сообщения о минировании. К учебному заведению стянули сотрудников экстренных служб, территорию колледжа проверяют.

Напомним, в прошлый раз из-за «предупреждения» о бомбе ЮУМК эвакуировали всего день назад. Тогда взрывных устройств и других опасных предметов в здании не нашли.

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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