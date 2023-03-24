Челябинцы на Кировке смогут сделать флюорографию и выпить кислородной коктейль

Челябинцев зовут проверить легкие и проконсультироваться с медиками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Челябинска предлагают бесплатно проверить здоровье и развлечься. 25 марта в 11:00 на пешеходной части улицы Кирова начнется акция «Просветись». Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожане смогут сделать флюорографию в передвижном медицинском кабинете и пообщаться с врачами противотуберкулезного диспансера. Для этого при себе достаточно будет иметь паспорт.

Представители «Российского красного креста» угостят челябинцев кислородными коктейлями и сладкой ватой. А спортсмены из клуба «Челбаскет» устроят с желающими энергичную разминку.

Вдобавок на Кировке проведут игры и викторины, а детей на мастер-классе научат делать украшения в виде ромашек. Ромашка – символ борьбы с туберкулезом, именно к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием приурочена акция.

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