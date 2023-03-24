Женщину зарезали в квартире умершей матери, на похороны которой она и приехала

Убийца заявил, что не помнит подробностей случившегося из-за алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сатке зарезали жительницу Норильска, которая приехала на похороны своей матери. На несколько дней женщина остановилась в квартире умершей, и один из вечеров стал роковым. Она пригласила мужчину из соседнего дома, чтобы выпить и провести время в компании, но в какой-то момент между ними случился конфликт.

Мужчина сначала избил ее руками, а затем схватил нож и ударил еще несколько раз. После этого бросил орудие убийства на лестничной клетке и пошел к себе домой. На следующий день нож увидели соседи, они и вызвали полицию. Другие жильцы рассказали, что видели пьяного мужчину, который в окровавленной одежде шел по улице в соседний дом — так удалось выйти на убийцу.

Сам он рассказал, что толком не помнит о случившемся, поскольку был слишком пьян, но вину признал. Мужчину закрыли в СИЗО, где он ждет суда. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru