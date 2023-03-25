Упала на пол и не могла шевелиться: в Миассе спасатели помогли 84-летней пенсионерке, пролежавшей больше суток в запертой квартире

В квартиру к женщине попали через крышу пристройки к дому. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе спасатели оказали помощь пенсионерке, которая больше суток пролежала в запертой квартире. Женщину после осмотра госпитализировали. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Первым забила тревогу соцработник, которая присматривала за пожилой женщиной. Во время очередного визита она не смогла попасть в квартиру к пенсионерке. На телефонные звонки и стук в дверь никто не отвечал. Предчувствуя беду, соцработник вызвала спасателей и полицию.

Взламывать дверь не пришлось. Спасатели использовали лестницу, чтобы взобраться на крышу пристройки к дому, после чего попали в квартиру через полуоткрытое окно.

Пенсионерку обнаружили живой. Она упала на пол и больше суток пролежала без движения. Подняться самостоятельно женщина не могла. Ослабевшую жительницу Миасса переложили на диван и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. После осмотра она была госпитализирована в больницу с признаками нарушения кровоснабжения мозга.

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