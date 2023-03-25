На выходных в Челябинской области потеплеет до +13 градусов

Порывы ветра в регионе на выходных дойдут до 14 м/с

Погода в Челябинской области ожидается на выходных облачной и теплой. Но не обойдется без дождей и порывистого ветра. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

В субботу, 25 марта, температура воздуха в регионе составит +8, +13 °C, в низинах будет холоднее – до +3 °C. Весь день прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди. Порывы ветра дойдут до 14 м/c.

Небольшие дожди ожидаются и в воскресенье, 26 марта. Температура воздуха ночью составит -3, +2 °C, днем столбик термометра дойдет до +8, +13 °C. Будет переменная облачность, порывы ветра местами дойдут до 14 м/c.

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