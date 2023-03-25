В Челябинской области работник завода украл у коллеги цепочку стоимостью 105 тысяч рублей

У мужчины украли украшения во время рабочей смены Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Златоусте у 36-летнего работника завода украли цепочку с подвеской стоимостью более 105 тысяч рублей. Он оставил украшения в шкафчике, который находился в раздевалке. По прибытию мужчина не обнаружил своих вещей.

Работник завода написал заявление в полицию о краже. Вора вскоре нашли – им оказался ранее судимый 24-летний коллега. Украшения он сдал в ломбард за 50 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

С задержанного взято обязательство о явке. Сейчас решается вопрос об изъятии украденного из ломбарда и возвращении владельцу.

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