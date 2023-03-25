Мужья челябинских волейболисток «Динамо-Метар» запрещают девушкам сниматься на обложки календарей

В программе «Овертайм» с Алиной Покровской Мария Самойлова (слева) и Елена Ткачева (справа) рассказали о подготовке команды к завершающим матчам чемпионата.

Волейболистки «Динамо-Метар» проведут последний домашний матч в регулярном чемпионате российской Суперлиги. Соперник — казанский «Динамо-Ак Барс», идущий на третьем месте. В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) волейболистки Мария Самойлова и Елена Ткачева рассказали о подготовке команды к завершающим матчам чемпионата, где решится вопрос, какое место в «регулярке» займет «Динамо-Метар».

Пока борьба идет за места с четвертое по шестое. После завершения чемпионата восемь сильнейших команд продолжат игры в серии плей-офф. К слову, в этом сезоне челябинки сумели занять третье место в Кубке России, что клубу не удавалось на протяжении 30 лет.

— В этом году у клуба юбилей — 50 лет со дня создания команды и этот сезон для нас можно назвать успешным. Причина успеха? Думаю, в том, что в команду влились сильные игроки, команда дружная, мастеровитая. Никаких конфликтов. Плюс прекрасное руководство, включая тренерский состав. Все сложилось. Плюс полная самоотдача. И, конечно, мощная поддержка болельщиков, — отметила Мария Самойлова.

Отвечая на «пикантный» вопрос одного из радиослушателей о том, почему челябинские волейболистки, которых многие справедливо считают моделями, пока не снялись для обложек календаря, как это делают, к примеру, некоторые спортивные клубы, девушки немного засмущались и от души посмеялись.

— Нам уже делали такие предложения от одного из наших курортов с комплексом бассейнов и саун. В бикине на фоне термальных вод. Но девчата пока отказываются, — улыбается Елена Ткачева. — У многих уже семьи, и супруги не будут в восторге. Этот фактор, думаю, становится преградой. А так, конечно, приятно, что нас ценят не только, как спортсменок, но и как симпатичных девушек.

Последний матч «регулярки» челябинки проведут 1-го апреля в Туле с местной «Тулицей». После окончания предварительного этапа восемь сильнейших клубов российской Суперлиги в серии плей-офф определят победителей и призеров чемпионата.

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