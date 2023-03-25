В Челябинской области задержали водителя маршрутки, который пьяным вез пассажиров

Кадр с видео: ГИБДД по Челябинской области

В Карталах сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя микроавтобуса, который пьяным вез восемь пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Все произошло ранним утром на улице Железнодорожной. Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов водителя маршрутки. От 56-летнего мужчины шел запах алкоголя.

Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. По итогам проверки содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0, 36 мг/л при норме в 0,16 мг/л.

На мужчину завели административное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Также в отношении него составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.5 и ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

СПРАВКА

Часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) предполагает штраф в размере 500 рублей.

Часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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