Команда Союза журналистов Челябинской области заняла третье место на Кубке губернатора по горнолыжному спорту

Представители СМИ соревновались с госслужащими, чиновниками, работниками заводов и крупных фирм

Команда союза журналистов Челябинской области, в числе которой выступал GR-директор регионального филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков, заняла третье место на Кубке губернатора по горнолыжному спорту. Соревнования проходили 25 марта на территории ГЛК «Солнечная Долина».

Состав команды Союза журналистов Челябинской области формировался по результатам Кубка СМИ, который состоялся в феврале. За победу на нем участникам давались не только призы, но и возможность побороться уже за Кубок губернатора. В конечном итоге в команду вошли представители «Российской газеты», «Комсомольской правды – Челябинск», телекомпании ГлОбал ТВ, медиахолдинга «Первого областного» и Кыштымской телерадиокомпании. На Кубке губернатора им составили конкуренцию спортсмены-любители со всего региона – работники заводов и крупных фирм, сотрудники банковской сферы и госслужащие.

Кстати, помимо спортивной части мероприятия для гостей и участников были подготовлены различные конкурсы и развлечения. На протяжении всего дня на территории горнолыжного курорта дейстовали интерактивные площадки для детей и взрослых, работали парк развлечений и ярмарка, на сцене выступали артисты.

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