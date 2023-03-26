Легковушку смяло вместе с водителем и пассажирами. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Стали известны подробности жесткой аварии с грузовиком под Челябинском, которая случилась ночью 26 марта. Среди погибших оказались четверо детей.
22-летняя девушка ехала за рулем автомобиля ВАЗ-21102, вместе с ней в салоне были два мальчика и две девочки возрастом от 13 до 15 лет. Предположительно, они возвращались из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы. В какой-то момент легковушка оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с фурой Iveco.
В результате легковой автомобиль сильно смяло, шансов спастись не было ни у водителя, ни у пассажиров.
— На место ДТП прибыли экипажи ГИБДД, выехали следственно-оперативная группа, начальник областной Госавтоинспекции, руководство Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Чтобы достать тела погибших, на место ДТП приехали спасатели.
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