СК возбудил уголовное дело после ДТП под Челябинском, в котором погибли пять человек

Авария случилась на трассе в первом часу ночи. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП под Челябинском, в котором погибли пять человек. Среди них оказались четверо детей. По данным СК, авария случилась в Троицком районе, 22-летняя девушка за рулем легковушки выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

К делу также подключилась и прокуратура Троицкого района. Ведомство уже проводит проверку по факту ДТП.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, — добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, авария случилась в первом часу ночи на трассе в Троицком районе, когда четверо детей и сестра одного из них возвращались домой в поселок Карсы. Их машину практически полностью смяло от столкновения с большегрузом, доставать тела пришлось спасателям со специальным оборудованием.

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