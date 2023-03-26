В Челябинске временно забрали из семьи ребенка, которого пожарные сняли с карниза четвертого этажа

Мальчика спасли с помощью автолестницы. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске временно забрали из семьи 8-летнего мальчика, которого накануне пожарные снимали с карниза четвертого этажа. Об этом сообщили полиции.

— Мальчик помещен в социально-реабилитационный центр. Ранее мать проживала в Ленинском районе, где состояла на профилактическом учете. С переездом в Курчатовский район в поле зрения органов полиции не попадала, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что в семье есть еще и дочь, сейчас она находится под присмотром бабушки. В ближайшее время мать привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию малолетних.

Напомним, инцидент случился 25 марта на Комсомольском проспекте. 8-летний мальчик был один дома и вылез из окна, когда обронил свою игрушку. Школьник забрался на карниз четвертого этажа в попытке дотянуться до нее. На место приехали пожарные, которые развернули автолестницу, чтобы спасти ребенка.

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