В челябинском Чурилово 27 марта на весь день отключат воду

Воду отключают из-за коммунальной аварии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чурилово 27 марта на весь день отключат воду. Об этом сообщили в администрации Челябинска. Воды не будет с 9 до 22 часов, жителей просят запастись ею на этот период. Отключение случится в связи с аварийными работами, на место приедет бригада специалистов и 7 единиц техники.

Без воды придется сидеть жителям 115 домов, а также одной школе, 7 детским садам, 2 котельным и 11 административным зданиям. Увидеть адреса, по которым планируется отключение, можно по ссылке.

Напомним, 23 марта в Чурилово случилась коммунальная авария. Тогда на улице Трашутино прорвало трубу, и воду отключили в сотнях домов. Весь четверг жители просидели без воды, временное отключение было и накануне, 25 марта.

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