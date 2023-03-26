В центре Магнитогорска насмерть сбили пенсионера

Пенсионер скончался на месте ДТП. Фото: ГИБДД
Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске Челябинской области насмерть сбили пенсионера. ДТП случилось в центре города, прямо возле курантов. 78-летний мужчина хотел перебежать дорогу в неположенном месте, и в этот момент там ехал Hyundai Tucson.
Водитель не успел затормозить и сбил пенсионера. В результате тот скончался на месте от полученных травм.
— Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, — добавили в Управлении ГИБДД.
Сегодня ночью на трассе в Троицком районе случилось еще одно ДТП. Девушка за рулем ВАЗ-21102 выехала на встречную полосу и влетела в грузовик. В итоге погибла она и четверо детей, которые ехали в машине. Все они возвращались домой в поселок Карсы. Все подробности этой аварии читайте в нашем материале.
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