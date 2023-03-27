В Челябинске собираются установить памятник Петру и Февронии

Фото: Челябинская митрополия

В Челябинске планируют установить памятник Петру и Февронии. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Проект памятника подготовил златоустовский скульптор Александр Лохтачев. Прежде он уже работал над скульптурами Серия Радонежского в Белгороде, святого Трифона в Москве, Габдуллы Тукая в Челябинске.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий во время встречи с готовящей памятник группой высказал пожелания по доработке проекта и дал благословение на совершенствование будущей скульптуры.

Петр и Феврония — православные святые, считающиеся покровителями семьи. С 2008 года в России отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню святых супругов. С того же времени начали активно устанавливать памятники Петру и Февронии. Сейчас в городах России уже более 80 таких скульптур. В том числе есть памятники в Южноуральске, Пласте и Златоусте.

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