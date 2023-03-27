Глава СК Бастрыкин потребовал доклад после ДТП с пятью погибшими в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал рассказать ему об обстоятельствах аварии, в которой погибли дети в Челябинской области.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП случилась 26 марта на дороге Челябинск-Троицк. Ночью 22-летняя женщина за рулем ВАЗ-21102 выехала на встречную полосу. Машина угодила под грузовик Iveco. Погибли все, кто находился в легковушке: водитель и четверо подростков в возрасте 13-15 лет.

В СК после аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть двух и более лиц. О начале собственной проверки заявили в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.