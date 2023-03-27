В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

Более 408 тыс. жителей Челябинской области заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последнюю неделю в Челябинской области зарегистрировали 1093 новых случая коронавируса. Это на 241 меньше, чем неделей раньше. В среднем, каждый день Covid-19 диагностируют у 156 южноуральцев.

За все время с начала пандемии в Челябинской области насчитали 408 720 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Данные о количестве смертей региональный минздрав сделал непубличными с начала февраля.

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