В Челябинских аптеках поставят корзины для сбора блистеров от таблеток

Упаковка от таблеток может принести пользу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцам предложат безопасно утилизировать пластиковые блистеры от таблеток. Для этого в магазинах «Областного аптечного склада» поставят специальные корзины. Посетители смогут выбросить в них использованные упаковки от лекарств.

О проекте рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, и сами экокорзины сделаны из вторсырья, для их производства используют ненужные пластиковые бутылки. Забирать блистеры из аптек и отправлять их на переработку будут участники экологического движения «Разделяйка».

— Сначала проведем эксперимент на нескольких аптечных пунктах, и, если горожане активно поддержат идею, будет возможность масштабировать ее. Если к делу подключатся и частные аптеки, это было бы здорово, — заявила Ирина Гехт.

Вице-губернатор добавила, что из использованных блистеров после переработки можно изготавливать подоконники.

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