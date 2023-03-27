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НовостиОбщество27 марта 2023 7:12

Мэр Наталья Котова посоветовала челябинским дорожникам сосредоточиться на ямочном ремонте

Ямы все еще заделывают только холодными смесями
Елена КОЛЧИНА
Пока что рабочие заняты ямочным ремонтом, сезон масштабных работ еще не начался

Пока что рабочие заняты ямочным ремонтом, сезон масштабных работ еще не начался

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водители жалуются в администрацию Челябинска на состояние дорог. Об этом на совещании в мэрии рассказала глава города Наталья Котова.

— Сосредоточьтесь на проведении ямочного ремонта, — обратилась она к своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову. — Посмотрите особенно по основным магистралям, там, где большое количество автотранспорта перемещается.

Андрей Ксензов доложил, что плановым и текущим ремонтом асфальта уже занимаются, но пока используют для заделывания ям и трещин только холодные смеси.

— Планируем запустить в первой декаде апреля первые асфальтобетонные заводы, и далее будем проводить текущий ремонт уже горячим асфальтобетоном, — сообщил Андрей Ксензов.

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