Мэр Наталья Котова посоветовала челябинским дорожникам сосредоточиться на ямочном ремонте

Пока что рабочие заняты ямочным ремонтом, сезон масштабных работ еще не начался Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водители жалуются в администрацию Челябинска на состояние дорог. Об этом на совещании в мэрии рассказала глава города Наталья Котова.

— Сосредоточьтесь на проведении ямочного ремонта, — обратилась она к своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову. — Посмотрите особенно по основным магистралям, там, где большое количество автотранспорта перемещается.

Андрей Ксензов доложил, что плановым и текущим ремонтом асфальта уже занимаются, но пока используют для заделывания ям и трещин только холодные смеси.

— Планируем запустить в первой декаде апреля первые асфальтобетонные заводы, и далее будем проводить текущий ремонт уже горячим асфальтобетоном, — сообщил Андрей Ксензов.

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