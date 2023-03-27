Водителя, по вине которого разбилась семья с годовалым ребенком в Варненском районе, отправили в колонию-поселение

Столкновение произошло на скользкой дороге в дождь. Фото: Полиция Варненского района/vk.com

Варненский райсуд вынес приговор по ДТП, в котором погибла семья Горшеневых с годовалым ребенком. Водитель Skoda Octavia Александр Лебедев отправится в колонию-поселение на 4,5 года и не сможет садиться за руль три года. Также с него взыскали 8 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственникам.

— В суде установлено, что подсудимый в августе 2022 года, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по автодороге Черноречье-Бреды, не выполнил требования знаков дорожного движения (ограничение допустимой скорости, неровная дорога), не снизил скорость, потерял контроль за движением, допустил занос автомобиля и на полосе встречного движения произвел столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Самое страшное в этой истории то, что вслед за Chevrolet ехали родители погибшей женщины и ее старший сын. В тот день у мальчика был День рождения.

— Ему уже 7й год, он все понимает и это самое страшное, — рассказала КП-Челябинск мать погибшего главы семьи Галина Горшенева.

Первое заседание должно было состояться 28 февраля, но Лебедев не приехал. Как он объяснил свой поступок и что помнит из того страшного дня, — в нашем материале. Кстати, за последние два года, предшествующие аварии, его 66 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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