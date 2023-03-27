В Челябинской области завершился кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023

Фото: "Солнечная долина"

25 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялся кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду 2023. В этом году он проходил в юбилейный 20-й раз.

В мероприятии приняли участие 29 команд: представители банков, СМИ, туристические компании, предприятия, сноубордисты и спортсмены, а также команды глав городов из Челябинской области, Тюмени, Уфы и Екатеринбурга.

Фото: "Солнечная долина"

Трофейный кубок забрала команда Федерация профсоюза Челябинской области – таким образом, команда стала лидером второй год подряд.

Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду – это семейный фестиваль, который проводится под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни». Помимо взрослых команд в мероприятии принимают участие дети. В этом году участвовало более 150 детей из Челябинской области.

Одному из участников соревнований – Семену Челмакину – присвоили звание мастера спорта.

— Я надеюсь, что большинство из ребят, присутствующих здесь, смогут добиться таких же высот, как Семен, — отметил Антон Макаров, начальник управления спорта министерства спорта Челябинской области.

Фото: "Солнечная долина"

— Сегодня XX кубок губернатора, я помню, как это начиналось в 2003 году: 20 лет пролетело как одно мгновение. Каждый год я на этом кубке, каждый год сотни детей борются за пьедестал – это здорово. С этих стартов начинается путь в большой спорт. Для Миасса важно, что есть такие примеры успеха, как Семен Челмакин. Удачи вам, ребята, приезжайте, соревнуйтесь. Новых вам стартов и побед! — добавил Олег Сиротин, председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина».

В отдельном зачете выступила команда «Лыжи мечты». Ребята представляли Челябинскую область на федеральных соревнованиях для особенных детей, а также на специальной Олимпиаде, прошедшей в Казани в январе.

Все участники получили памятные грамоты, а победители – уникальные медали и призы от партнеров.

Помимо захватывающей спортивной части гости фестиваля насладились теплой атмосферой, традиционно сопровождающей фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» выступали артисты, ди-джей и аниматоры.