Южноуральцы увидят мистический детектив «Детектор» 30 марта

Скриншот: "Детектор"

Эксклюзивная премьера расширенной режиссерской версии фильма «Детектор» якутского режиссера Костаса Марсаана, специализирующегося на мистических триллерах с элементами хоррора состоится 30 марта в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС. Главные роли в картине исполнили Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро.

Виктория — бывший оперативный сотрудник, она привыкает к нормальной жизни с любимым мужем-психологом Романом. После нападения преступника на службе она не может иметь детей, поэтому вместе с супругом берет из детского дома шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. Девочка сильно травмирована психологически, и в ее странных рисунках Виктория видит жертв убийцы, которого ей так и не удалось арестовать.

Героиня во что бы то ни стало хочет выяснить, что именно известно Даше, и наконец поймать преступника. Пока Виктория хватается за любые зацепки и ведет свое расследование, Роман пытается разобрать сигналы психики ребенка. Но девочка ведет себя крайне скрытно и агрессивно, рвет в клочья детские игрушки, и постепенно мужчина теряет над собой контроль.