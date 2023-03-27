Экс-главу «Челябоблинвестстроя» снова не выпустили из СИЗО

Адвокату не удалось добиться смягчения меры пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» останется в СИЗО до 28 апреля. Такое решение принял после апелляции адвоката Челябинский областной суд.

— Адвокат просил отменить постановление районного суда, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Добиться успеха защитнику не удалось.

Алексея Абаимова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, бывший глава казненного учреждения принял от директора строительной компании «Флагман» 190 тыс. рублей. В обмен он помог бизнесмену получить лишние средства из бюджета: за строительство детского сада в Аше заплатили на 19 млн рублей больше, чем следовало. Строительная компания, чтобы как-то обосновать завышенную сумму, внесла в документы ложную информацию о стоимости материалов и объеме работ.

Под стражей Алексей Абаимов остается уже почти семь месяцев. Адвокат бывшего директора ОГКУ ранее просил перевести своего подзащитного под домашний арест, но безрезультатно.

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