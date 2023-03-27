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НовостиОбщество27 марта 2023 9:29

Экс-главу «Челябоблинвестстроя» снова не выпустили из СИЗО

Алексей Абаимов останется под стражей до конца апреля
Елена КОЛЧИНА
Адвокату не удалось добиться смягчения меры пресечения

Адвокату не удалось добиться смягчения меры пресечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» останется в СИЗО до 28 апреля. Такое решение принял после апелляции адвоката Челябинский областной суд.

— Адвокат просил отменить постановление районного суда, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Добиться успеха защитнику не удалось.

Алексея Абаимова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, бывший глава казненного учреждения принял от директора строительной компании «Флагман» 190 тыс. рублей. В обмен он помог бизнесмену получить лишние средства из бюджета: за строительство детского сада в Аше заплатили на 19 млн рублей больше, чем следовало. Строительная компания, чтобы как-то обосновать завышенную сумму, внесла в документы ложную информацию о стоимости материалов и объеме работ.

Под стражей Алексей Абаимов остается уже почти семь месяцев. Адвокат бывшего директора ОГКУ ранее просил перевести своего подзащитного под домашний арест, но безрезультатно.

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