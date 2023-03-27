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НовостиЭкономика27 марта 2023 10:16

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Сколько сейчас процентов годовых получат клиенты банка?
Источник:kp.ru

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках от 181 до 1100 дней.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,32 – 10,1% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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