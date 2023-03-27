Можно будет обжечься, умываясь: в Челябинске устроят испытания теплосетей

Трубы обязаны проверять раз в пять лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске в апреле проведут испытания теплосетей на температуру носителя. Воду в трубах отопления разогреют до максимума. При этом в части зданий отключат отопление и горячее водоснабжение, а еще челябинцам придется соблюдать осторожность при мытье рук.

В пресс-службе «УСТЭК-Челябинск» заявили, что разогреют воду в период, когда многие горожане и так изнывают от жары в квартирах, из опасения поломок. Если где-то во время проверки обнаружится протечка, проще будет ее устранить. Если бы проверку устроили зимой, из-за неисправности пришлось бы отключать отопление, горожане бы замерзли.

Проверку разбили на четыре этапа, с 11 по 20 апреля. Каждый займет по 14 часов.

В теплоснабжающей компании составили полные списки домов, которые попадут под испытания на разных этапах. 11 апреля в Ленинском районе, 13 апреля в Центральном районе, 18 апреля в Тракторозаводском и Курчатовском, а 20 апреля в Советском районе.

— На период испытаний в жилых домах, попадающих в контур испытаний, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение, — предупредили в УСТЭК.

В школах, детсадах, больницах и поликлиниках, попадающих в зону тестов, в дни испытаний отключат отопление.

В домах, где горячая вода в кранах останется, может возникнуть другая проблема. Если внутридомовое оборудование неисправно, горячая вода в кранах сделается раскаленной. Чтобы не обжечься, горожанам советуют сначала открывать кран с холодной водой, а потом потихоньку добавлять к ней горячую.

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