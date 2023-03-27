В Челябинской области бесправник на грязном уазике сбил 7-летнюю девочку и скрылся

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водитель-бесправник сбил семилетнюю велосипедистку и сбежал.

Авария произошла в селе Устиново под Миассом днем 26 марта. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, попавшая под колеса девочка осталась жива, но получила травмы.

Полицейским за пять часов удалось отыскать и задержать водителя. Это оказался 37-летний мужчина.

Прав на управление машиной у него не имелось, а УАЗ, на котором ездил нарушитель, был не зарегистрирован и не застрахован. Вдобавок при проверке выяснилось, что мужчина пьян.

В отношении водителя возбудили административные дела об оставлении места ДТП, управлении машиной, эксплуатация которой запрещена, отсутствии полиса ОСАГО и вождении без прав.

Ранее в Челябинске разыскали самокатчика, который сбил женщину и умчался прочь.

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