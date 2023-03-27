В челябинском онкоцентре покончила с собой анестезиолог

Врач покончила собой на рабочем месте. Фото: 2gis

В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины врач свела счеты с жизнью. Женщина покончила с собой, сейчас выясняются причины.

− Тело обнаружили утром 26 марта, − сообщил КП-Челябинск источник в силовых структурах.

По данным источника, погибшая работала анестезиологом.

В самом онкоцентре комментировать ситуацию не стали. В Следственном комитете на запрос КП-Челябинск ответили лаконично:

− Пока такой информации не поступало.

Ранее собой покончил ученик 11 класса челябинской гимназии. Мертвым парня нашла мама, когда вернулась после работы домой. Почему это могло произойти? А через несколько дней самоубийство совершил студент из Челябинска. Перед этим он написал своей девушке, что не видит другого выхода.

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