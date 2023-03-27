В Челябинской области похолодает до +3 и подует сильный ветер

Весна поманит теплом, но тут же разочарует похолоданием Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области прогнозируют похолодание. Во вторник 28 марта температура поднимается до +12, +18 градусов. Но уже на следующий день будет всего +3, +8, и такая погода задержится минимум до середины недели.

В ночное время метеорологи ожидают от –7 до +6 градусов.

28 марта могут пройти небольшие дожди, но в следующие два дня обойдется без осадков. Зато подует сильный ветер. Днем он будет достигать скорости 10 метров в секунду, а в ночь на 29 марта и вовсе усилится при порывах до 17 метров в секунду.

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