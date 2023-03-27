Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры в день своего 40-летия

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в день 40-летия объявил о завершении карьеры. Фото ХК «Металлург»

Официальный сайт магнитогорского «Металлурга» сегодня, 27 марта, сообщил о том, что голкипер клуба завершил спортивную карьеру. Кстати, именно сегодня, 27 марта Кошечкин отмечает свое 40-летие.

Василий Кошечкин, уроженец Тольятти, провел в КХЛ 15 сезонов, сыграл 765 матчей и 90 – на «ноль» (из них 555 – в магнитогорском «Металлурге»). Василий начал выступать за «Магнитку» в 2009 году. После — с 2010 по 2013 годы играл за «Северсталь», а с 2013-го по 2023 год неизменно защищал цвета «Металлурга». В общей сложности Василий Кошечкин отыграл за «Металлург» 11 сезонов.

В составе «сталеваров» он дважды становился победителем Кубка Гагарина, и, кстати, участвовал во всех розыгрышах плей-офф чемпионата России. Два раза выиграл серебряные медали чемпионата страны, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.

Василий Кошечкин в составе сборной команды России выиграл «золото» Олимпийских игр в Пхенчхане (2018) и становился чемпионом мира в 2009 году, серебряным (2010) и бронзовым (2007) призером чемпионата мира.

— Мы горды, что Василий Кошечкин носил форму «Металлурга», а своими невероятными и важными спасениями он не раз доказывал, что является одним из самых сильнейших вратарей в истории российского хоккея, — отмечается на сайте ХК «Металлург».

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