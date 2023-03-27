За время спецоперации из плена вернулись девять военнослужащих из Челябинской области

Среди вернувшихся из плена есть те, кто хочет продолжить служить в войсках Фото: Александр КОЦ

За все время проведения специальной военной операции из украинского плена вернулись девять южноуральских военнослужащих. Об этом КП-Челябинск рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

— За весь период с начала военной операции из плена вернулись девять человек. Это количество тех, кто обратился в аппарат омбудсмена или к главному федеральному инспектору. В реальности цифра может быть больше. Мы обладаем ровно той информацией о военнослужащих, по которым обращались их родственники, — отметила Юлия Сударенко.

По словам уполномоченного, часть вернувшихся из плена ждет реабилитация. Другие изъявили желание продолжить военную службу.

В апреле прошлого года из плена вернулись трое южноуральских военнослужащих – это два танкиста и летчик. Содействие оказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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