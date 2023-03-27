В Верхнем Уфалее приступили к рекультивации городской свалки

Работы уже начались. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

В Верхнем Уфалее начались работы по рекультивации городской свалки. На ближайшее время запланированы подготовка территории, транспортировка техники, постройка бытовых помещений и установка информационных щитов.

− На биологическом этапе «тело» свалки будет засеяно газонной травой. Завершение работ планируется в ноябре 2023 года, – рассказала начальник управления организации обращения с отходами регионального министерства экологии Юлия Жукова.

Свалка работает уже более 40 лет. Сюда свозили отходы со всего Верхнеуфайлейского городского округа. Рекультивировать ее планируют быстро. Стоимость всех работ – более 91 млн рублей.

Также в 2023-2024 годах рекультивируют свалки в Карталах и Златоусте.

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