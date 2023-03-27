Пассажиропоток в автобусах Челябинской области вырост на треть

За 2022 год автобусами воспользовались 96,6 млн человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошлый год объем автобусных перевозок в Челябинской области вырос на 28,1% и достиг уровня допандемийного 2019 года. Этим видом общественного транспорта воспользовались 96,6 млн человек. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные Контрольно-счетной палаты.

Положительная динамика сохраняется. Так, в январе перевезено 8,2 млн человек, что по сравнению с началом прошлого года на 29,3% больше.

— Результаты мониторинга позволяют сделать вывод об улучшении логистики и повышении качества обслуживания пассажиров, а также увеличении деловой и туристической активности наших граждан, — заключили в КСП.

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Перевозчик отказался работать на автобусах № 174 Челябинск-Копейск с 1 апреля. Жителями предлагают воспользоваться маршрутами № 5 и № 123, на котором как раз с 1 апреля добавят автобусов большого класса. Увы, за пересадку придется доплачивать.

В этом году (более точных сроков пока нет) внутри челябинской агломерации, куда помимо областного центра, входят Копейск и Сосновский район, внедрят автоматизированную систему оплаты проезда. Это позволит пассажирам экономить при поездках с пересадками.

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