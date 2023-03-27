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НовостиОбщество27 марта 2023 12:30

Прокуратура потребовала отставки пяти депутатов Копейска

Причиной стало решение о повышении тарифов ЖКХ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Прокуратура внесла представление собранию депутатов Копейска

Прокуратура внесла представление собранию депутатов Копейска

Прокуратура Копейска потребовала отставки пяти депутатов. Ведомство уже вынесло представление городскому собранию, этот вопрос будет решен в среду, 29 марта.

Как стало известно КП-Челябинск, причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства, когда принималось решение о повышении тарифов ЖКХ. Дело в том, что перед голосованием депутаты должны уведомлять собрание о личных интересах в том или ином вопросе. И так получилось, что за повышение тарифов проголосовали пять депутатов, которые сами являются работниками сферы ЖКХ. За такой недобросовестный поступок их теперь и хотят лишить полномочий.

Прокуратура Копейска решила не комментировать инцидент, пока городское собрание не рассмотрит представление.

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