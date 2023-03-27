Прокуратура потребовала отставки пяти депутатов Копейска

Прокуратура внесла представление собранию депутатов Копейска

Прокуратура Копейска потребовала отставки пяти депутатов. Ведомство уже вынесло представление городскому собранию, этот вопрос будет решен в среду, 29 марта.

Как стало известно КП-Челябинск, причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства, когда принималось решение о повышении тарифов ЖКХ. Дело в том, что перед голосованием депутаты должны уведомлять собрание о личных интересах в том или ином вопросе. И так получилось, что за повышение тарифов проголосовали пять депутатов, которые сами являются работниками сферы ЖКХ. За такой недобросовестный поступок их теперь и хотят лишить полномочий.

Прокуратура Копейска решила не комментировать инцидент, пока городское собрание не рассмотрит представление.

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