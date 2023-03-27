В Магнитогорске погиб мужчина из-за непотушенной сигареты в квартире

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске при пожаре в жилой многоэтажке погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме на проспекте Ленина поступило пожарным поздним вечером 26 марта. Прибыв на место происшествия, они вскрыли квартиру на первом этаже. Огнеборцы потушили пожар и обнаружили на полу тело мужчины.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. При обследовании квартиры было обнаружено множество окурков. В МЧС указали, что наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас проводится проверка.

— За минувшую неделю это уже второй случай гибели на пожаре и четвертый с начала года по Магнитогорску. Во всех этих трагических случаях одна причина – неосторожное обращение с огнем при курении, — отметил главный государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района Сергей Герасимов.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На прошлой неделе в селе Еткуль произошел пожар на предприятии по ремонту систем охлаждения. Огнем охватило площадь в 300 квадратных метров.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru