На трех участках дорог в Челябинске временно отключат светофоры

Светофоры на всех участках начнут включать только вечером
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На трех участках дорог в Челябинске во вторник, 28 марта, временно отключат светофоры. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.
Светофоры не будут работать на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова с 8:00 до 18:00 часов. Водителей предупреждают о возможных трудностях с проездом.
Также светофоры отключат в районе дома № 66/2 по Комсомольскому проспекту. Они не будут работать с 8:00 до 18:00 часов.
Третьим участком, где отключат светофоры, станет пересечение улиц Героев Танкограда и Бажова. Авторегулировщики не будут там работать 08:30 до 18:00 часов.
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