Все началось с общения на трибуне: баскетболистка челябинского клуба «Славянка» рассказала, как полюбила своего будущего мужа

Ирина вместе с мужем Александром воспитывает двойняшек. Фото: hornews.com

Баскетболистка челябинского клуба «Славянка» Ирина Александрова рассказала, как нашла любовь всей своей жизни. Сейчас она со своим мужем воспитывает двойняшек, которым ближайшим летом исполнится по четыре года. Как сообщает издание Hornews.com, дети с папой приходят на домашние игры Ирины и с восторгом следят за ее игрой.

С будущем мужем Александром она познакомилась в Красноярске – были общие друзья, но особо тесно друг с другом не общались. Он тоже активно занимался баскетболом, но решил сменить сферу деятельности и переехал в другой город.

Но однажды Александр вернулся в Красноярск и решил сходить на матч родной сборной. На трибунах он увидел Ирину. После этого у них завязались более тесные отношения. Баскетболистка честно признается, что не помнит, какими именно были свидания и ухаживания, но они были, хотя им часто приходилось неделями не видеться из-за тренировок и сборов.

Предложение руки и сердца Александр сделал Ирине на отдыхе в Таиланде. Даже подобрал местечко на пляже, чтобы все выглядело красиво. Правда, из-за тяжелого перелета будущая невеста очень хотела спать, в итоге планы пришлось переменить. Вставать на одно колено Александру пришлось прямо в номере гостиницы.

Ирина дала согласие. Через несколько недель пара переехала в Челябинск и сыграла свадьбу. Александр говорит, что легко согласился уехать на Южный Урал с женой. Они очень хотели детей, и в 2019 году поняли, что получилось – будут двойняшки.

— Был шок. Сначала — когда узнали, что будет двое, потом — когда узнали, что будет и мальчик, и девочка, «королевская двойня». Еще больший был шок, когда они родились, — рассказывает баскетболистка.

К тренировкам Ира вернулась через год после родов, но занималась для себя, чтобы поддерживать форму. Ее периодически звали играть за любительские клубы — в Челябинск, Магнитогорск. А когда позвонила бывший директор «Славянки» Светлана Чекан, согласилась — была рада возродить родную команду (за «Славянку» Ирина играла до 2009 года). Муж решение поддержал

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