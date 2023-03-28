В Челябинске на горячих трубах нашли мертвого мужчину

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинске в железобетонной будке наземного теплопункта обнаружили труп человека. Инцидент произошел на улице Днепропетровской.

Заметившие тело горожане вызвали полицейских, а те не моли справиться без помощи спасателей.

— После замеров воздуха, проведенных газоанализатором, спасатели с применением дыхательных аппаратов и альпинистского снаряжения транспортировали тело с горячих труб, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В полиции сейчас пытаются установить личность погибшего мужчины и выяснить, что стало причиной смерти.

Ранее в Челябинске покончила с собой сотрудница онкоцентра.

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