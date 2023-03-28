В Златоусте маме погибшего сержанта вручили орден Мужества

Награду вручили маме сержанта. Фото: пресс-служба администрации Златоуста.

В Златоусте орден Мужества вручили маме погибшего сержанта Петра Ухванова. Награду Евгении Ухвановой передали военный комиссар Владимир Казимирчук и первый заместитель главы округа Андрей Сюзев.

– Сержанта Петра Ухванова наградили посмертно орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, – сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Указ о присвоении государственной награды 19 декабря 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Петр Уханов родился и вырос в Златоусте. Работал слесарем в локомотивном депо. Потом поступил на службу в Вооруженные силы России. Погиб 26 сентября в ходе СВО.

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