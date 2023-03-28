В Челябинске водителей грузовиков будут штрафовать за проезд возле водоемов

Грузовики станут разворачивать на подъезде к плотине Шершневского водохранилища. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске будут искать нарушающие правила грузовики. Для машин тяжелее трех с половиной тонн под запретом несколько участков дороги. Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители этот запрет.

Как предупредили в ГИБДД Челябинска, с 28 марта экипажи ДПС начали дежурить на улицах Пустового и Университетской Набережной (обе идет вдоль реки Миасс), а также возле Шершневского водохранилища.

Большегрузные машины уже давно пытаются не пускать на плотину Шершневского водохранилища. В прошлом году нарушителей искали с помощью видеокамер, а до того предупреждали о необходимости объезда с помощью дополнительных дорожных знаков.

Водителям, которые игнорируют требования знаков, грозит штраф в 500 рублей.

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