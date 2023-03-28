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НовостиСпорт28 марта 2023 5:52

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль «Отжиг-фест»

Катание с 12:00 до 16:00 для участников фестиваля в костюмах и купальниках бесплатно
Источник:kp.ru
Фото: "Солнечная долина"

Фото: "Солнечная долина"

«Отжиг-фест» — яркий фестиваль спуска в купальниках и карнавальных костюмах, который проводится традиционно каждый апрель.

Мероприятие состоится 1 апреля, старт в 12:00. В программе массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, проезды через бассейн, холли-фест и вечеринка, снежный волейбол.

Катание с 12:00 до 16:00 для участников фестиваля в костюмах и купальниках бесплатно.

Весь день для гостей фестиваля будет работать ди-джей, ведущий проведет конкурсы и разыграет призы и подарки. Экстремалы оценят сноу-парк, где состоится контест для всех желающих с призами и подарками.

Также мероприятие посетят игроки хоккейной команды «Трактор»: Никита Тертышный, Илья Проскуряков, Михаил Котляревский, Александр Брынцев, Сергей Телегин. Автограф-сессия с представителями команды состоится в 15:00.