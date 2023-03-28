«Второй раунд»: в Челябинске снова взялись за строительство Центра бокса Сергея Ковалева

Легендарный боксер, уроженец Копейска Сергей Ковалев сейчас проживает в США Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сайте Единого государственного реестра заключений появилась информация о положительном заключении строительства Спортивного комплекса Сергея Ковалева «Крашер».

Напомним, о начале строительства спорткомплекса впервые заговорили еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что здесь будет культурно-деловой центр. Кстати, прежде на этом месте располагался небольшой открытый стадион. Строитель успели вырубить деревья, огородить участок, но после этого стройка «заглохла».

Сейчас там снова оживление. Установлены строительные вагончики, строительный кран, и, судя по всему, работу снова закипела.

На сайте ЕГРЗ нет информации о типовой строительной документации. Но в открытых источниках говориться, что это будет трехэтажное здание с тренировочными залами, кабинетами, раздевалками, душевыми, парковкой, общепитом, магазином.

Первоначально объем инвестиций в строительство оценивался в сумму более 65 млн рублей. Очевидно, что сейчас ценник на порядок выше.

Напомним, что сейчас именитый боксер, уроженец Копейска, Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по трем профессиональным версиям 39-летний Сергей Ковалев сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Последний бой на профессиональном ринге Ковалев провел в мае 2022 года против Тервела Пулева из Болгарии, в котором одержал победу.

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