Владимир Путин наградил врача и председателя профсоюза из Челябинска

Фото: ЧОКБ, Челябинский Профсоюз образования и науки

Два жителя Челябинска получили государственные награды. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 27 марта.

Заместитель главврача по поликлиническому разделу работы Челябинской областной клинической больницы Ия Сапожникова получила почетное звание заслуженного врача.

А председателю региональной организации профсоюза работников народно образования и науки Юрию Конникову присвоили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени.

В указе уточняется, что обе награда вручены «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее госнаграды получили сотрудники заводов Челябинской области.

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