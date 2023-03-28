Вдохновляют, сокрушают и побеждают: на «Балу чемпионов» в Челябинске наградили спортсменов и тренеров

В Челябинске на «Балу чемпионов» наградили лучших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта по итогам 2022 года в семи номинациях. Фото администрация Челябинска

«Бал чемпионов» прошел в Челябинске 27 марта уже в 20-й раз. В этом году он прошел под знаком «искусство спорта». Лучших спортсменов и тренеров выбирала экспертная комиссия из специалистов в сфере физической культуры и спорта в семи номинациях: «Искусство вдохновлять» (адаптивные виды спорта), «Искусство сокрушать» (единоборства), «Искусство воплощать» (водные виды спорта), «Искусство побеждать» (силовые виды спорта), «Искусство укрощать» (зимние виды спорта), «Искусство преодолевать» (летние виды спорта), «Искусство восхищать» (командные виды спорта).

На церемонии открытия глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что наши спортсмены с честью представляют родной город на спортивных аренах и число победителей и призеров различных соревнований с каждым годом только растет. В 2022 году челябинцы завоевали в различных видах спорта почти 270 медалей на международных соревнованиях и 2,5 тысячи — на соревнованиях всероссийского уровня.

— К сожалению, с марта прошлого года мы остались без многих международных стартов, но мы показали, что можем сами прекрасно организовывать и проводить соревнования на высоком уровне. Отдельные слова благодарности хочется выразить тренерскому составу, ведь ваша постоянная поддержка, искренняя забота и нацеленность на результат неизменно ведут наших ребят к победам. И те кубки и медали, которые вы привозите с соревнований, — главная совместная награда за ваш труд и упорство, — отметила Наталья Котова.

Каждый спортсмен и тренер был награжден почетной грамотой и денежной премией. Среди награжденных и ветераны спорта, которые также продолжают вести активный образ жизни, участвовать в различных турнирах и соревнованиях.

— Мы гордимся достижениями челябинских спортсменов, видим, с каким трудом они преодолевают все трудности на пути к победе. «Бал чемпионов» мотивирует их на новые свершения, подчеркивает их значимость в жизни города Челябинска, — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

«Искусство вдохновлять» (адаптивные виды спорта) — Дмитрий Черняев, заслуженный мастер спорта России по спорту ПОДА (плавание), победитель и бронзовый призер чемпионата мира, победитель и многократный призер чемпионатов Европы, многократный чемпион России, участник Паралимпийских игр в Токио (наставник — Михаил Уранов)

«Искусство сокрушать» (единоборства) — Татьяна Минина, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, неоднократный победитель и призер межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, серебряный призер Олимпийских игр в Токио (наставник — Александр Энс)

«Искусство воплощать» (водные виды спорта) — Марк Абдракипов, мастер спорта России по парусному спорту, победитель и призер многих соревнований по матчевым гонкам, воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту (наставник — Валерий Созыкин)

«Искусство побеждать» (силовые виды спорта) — Оксана Степанова, мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, двукратная чемпионка мира по гиревому спорту (наставник — Иван Денисов)

«Искусство укрощать» (зимние виды спорта) — Никита Базюк, мастер спорта России, победитель и призер чемпионатов и Кубков России, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Скобликовой (наставник – Александр Орешкин)

«Искусство преодолевать» (летние виды спорта) — Александра Овсянникова, мастер спорта России международного класса, чемпионка России в суточном беге, воспитанница МБУ СШОР №2 по легкой атлетике имени Мосеева (наставник — Евгений Аллеборн)

«Искусство восхищать» (командные виды спорта) — волейбольная команда МБУ СШОР «Юность-Метар». В составе команды — кандидаты в мастера спорта — Анастасия Архипова (капитан), игроки — Полина Бабешко, Алина Вафина, Варвара Осыченко, Софья Худякова, Анастасия Шевелёва, Александра Гончарова, Анфиса Савочкина, Софья Пасечная, Валерия Иванкович, Ксения Попова и Софья Потапова (наставник — Альбина Вафина).

Кстати, Челябинское региональное представительство Медиахолдинга «Комсомольская правда» было отмечено Благодарственным письмом от Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска «За профессионализм и активное участие в освещении спортивных мероприятий, популяризацию спорта и здорового образа жизни».

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