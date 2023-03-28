Зарезал сразу троих: в Челябинске поймали подозреваемого в жестоком убийстве

Пьяная ссора переросла в убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске сразу три человека погибли от ножевых ранений. Тела горожан нашли накануне вечером в квартире в Ленинском районе.

Полицейские задержали подозреваемого. По предварительной версии, четверо мужчин вместе пили спиртное, но рассорились. Один из собутыльников принялся бить оппонентов ножом.

— Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц в отношении местного жителя, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков. — Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.

Напомним, в Челябинске разыскали подозреваемого в нападении на адвоката Николая Кошмана. Мужчину отправили под домашний арест.

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