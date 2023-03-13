На Южном Урале ищут новые геопозиции под развитие туризма

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Росреестр ищет на Южном Урале новые геопозиции под развитие туризма. Как пишет канал о жизни региона «Челябушка», для этого будет развёрнут оперштаб. Ведомство интересуют участки, пригодные к продвижению за счёт инвестиций.

— Присмотрена земля в Катав-Ивановском районе, на границе между заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль», а также в Кусинском районе у горнолыжки «Евразия». То есть, фактически речь не о новых геопозициях — о давно существующих и без должного прогресса, если не в состоянии деградации, — добавляют авторы паблика. — Вообще, подходящих местечек в Челябинской области пруд пруди. И это отличная идея: пользуясь случаем, подлатать инфраструктуру, обновить подъездные пути (больная мозоль наших баз отдыха), ну и программки гостевых туров заодно. По сравнению со сложностями поиска инвесторов выявление участков выглядит как лёгкое развлечение, но, полагаем, кураторы знают своё дело и заручились поддержкой потенциального бизнеса заранее.