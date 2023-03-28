Южноуралец задушил пенсионера на глазах у прохожих за сказанное замечание

Мужчина получил 9 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнем Уфалее вынесли приговор мужчине, который задушил пенсионера на глазах у прохожих. Эта история случилась еще в августе 2022 года. Пьяный мужчина буянил во дворе многоэтажки и оскорблял пожилых соседок. За женщин вступился 67-летний пенсионер. Он сделал замечание пьянице, после чего тот просто обезумел.

Мужчина ударил дедушку, затем повалил на землю, сел сверху и задушил. Все это происходило на глазах у прохожих и жильцов дома. В итоге убийцу арестовали, а теперь и вынесли приговор.

— Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, мужчина должен выплатить 1 млн рублей родственникам погибшего и покрыть расходы на похороны.

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