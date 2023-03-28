Дороги «поплыли»: перевозчики ТКО испытывают трудности с проездом к контейнерным площадкам

Фото: ЦКС

Размытые грунтовые дороги создают сложности при вывозе твердых коммунальных отходов в сельских районах и частном секторе городских округов. Из-за активного таяния снега и отсутствия твердого дорожного покрытия в некоторых населенных пунктах мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам и точкам сбора мусора.

Фото: ЦКС

На минувшей неделе, когда дневная температура воздуха достигала + 6 градусов и выше (в период с 20 по 22 марта) в муниципалитетах, находящихся в зоне обслуживания Центра коммунального сервиса, было зафиксировано более 200 случаев, когда по причине бездорожья был ограничен доступ к местам накопления твердых коммунальных отходов.

Наиболее сложная ситуация отмечается на юге области: в Агаповском, Нагайбакском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском районах, а также в частном секторе Магнитогорска. В Карабашском кластере трудности возникают в основном при подъезде к площадкам, расположенным в Кусинском районе.

Фото: ЦКС

В Челябинском кластере проблематика с вывозом отходов по причине бездорожья наиболее актуальна в населенных пунктах: Малое, Большое Шумаково, Петровское Увельского района. Есть проблемные площадки в Челябинске, Копейске и Троицке. В большинстве своем они расположены в частном секторе, где нет дорог с твердым покрытием.

Отметим, сложные дорожные условия напрямую влияют на график вывоза отходов, а в некоторых случаях делают проезд коммунальной техники невозможным. Центр коммунального сервиса внимательно отслеживает ситуацию. Информация о всех проблемных ситуациях фиксируется и передается в органы местного самоуправления. После приведения дорог в проезжее состояние вывоз отходов возобновляется в обычном режиме.

Фото: ЦКС

ЦКС обращается к главам районов и городов, а также руководителям дорожных и иных служб, ответственных за поддержание проезжего состояния дорог, к ответственному подходу в организации работ. Своевременное обслуживание дорог во многом определяет качество услуги по обращению с ТКО, которую оказывает региональный оператор.