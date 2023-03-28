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НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:34

В Челябинске будут судить 9 иностранцев за распространение героина

У них изъяли несколько килограммов наркотиков
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Курьеры распространяли наркотики через закладки

Курьеры распространяли наркотики через закладки

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинске будут судить 9 иностранцев, которые распространяли героин по области. Известно, что с января по октябрь прошлого года они передавали наркотики через закладки. Банда работала в Челябинске, а также в Сосновском и Чебаркульском районе.

Правоохранителям удалось выйти на след преступников, в итоге их арестовали. Во время обысков у иностранцев нашли более 7,3 кг запрещенного вещества.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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