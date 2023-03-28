В Челябинской области сократилось количество абортов

Ирина Гехт сравнила статистику 2017 года с нынешней Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за 6 лет на 43% снизилось количество абортов. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она сравнила данные за 2017 год, когда выполнили 17,6 тыс. процедур прерывания беременности, и 2022 года, когда сделали 9,9 тыс. абортов.

— В подавляющем большинстве случаев решение об аборте – это трудный выбор для женщины, — заметила Ирина Гехт. — Когда есть возможность обратиться за психологической, организационной или материальной поддержкой, это придает ей уверенности в себе и в завтрашнем дне, помогает преодолеть жизненный кризис.

По словам Ирины Гехт, женщины на Южном Урале чаще стали решаться на третьи роды. Хотя эта тенденция больше проявляется в селах и деревнях, а не в городах. В 2017 году насчитали 8,1 тыс. третьих детей, а в 2022 – 9,8 тыс. новорожденных, появившихся на свет третьими.

Среди факторов, повлиявших на перемены, может быть повышение сознательности в вопросах планирования беременности. На такой вариант указывает то, что за 10 лет в Челябинской области стало вдвое меньше очень юных матерей, рожающих в возрасте 14-19 лет.

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